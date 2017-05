Continuar a ler

O milagre dos dois pontos



Embora o pensamento da comitiva nacional esteja unicamente na conquista dos três pontos, a verdade é que, por incrível que pareça, até é possível seguir em frente com... dois pontos. Ora, para que um empate com o Irão seja suficiente é preciso uma conjugação de resultados bastante simpática para a equipa das quinas.



Para começar, a Costa Rica não poderia bater a Zâmbia nem ficar com mais golos marcados do que Portugal. Além disso, é obrigatório que dois dos jogos entre os duelos Guiné-Conacri-Argentina, Alemanha-Vanuatu e Honduras-Vietname acabem empatados. Embora o pensamento da comitiva nacional esteja unicamente na conquista dos três pontos, a verdade é que, por incrível que pareça, até é possível seguir em frente com... dois pontos. Ora, para que um empate com o Irão seja suficiente é preciso uma conjugação de resultados bastante simpática para a equipa das quinas.Para começar, a Costa Rica não poderia bater a Zâmbia nem ficar com mais golos marcados do que Portugal. Além disso, é obrigatório que dois dos jogos entre os duelos Guiné-Conacri-Argentina, Alemanha-Vanuatu e Honduras-Vietname acabem empatados.

A Seleção Nacional sub-20 já está em Incheon, cidade sul-coreana onde no sábado vai tentar garantir o apuramento para os ‘oitavos’ do Mundial. Depois do desaire com a Zâmbia (1-2) e do empate com a Costa Rica (1-1), a ‘sina’ da calculadora volta a andar de mão dada com as equipas portuguesas.No entanto, há uma maneira de resolver a questão sem ter de estar atento a muitos jogos: conseguir um resultado igual ou melhor (incluindo golos) ao dos costa-riquenhos com a Zâmbia. Dessa forma, a formação orientada por Emílio Peixe ficaria em 2º lugar e deixava o assunto resolvido. Mas mesmo que os ‘Ticos’ ultrapassem Portugal, um triunfo continua a ser quase uma garantia de apuramento como um dos quatro melhores terceiros. Para essa fórmula falhar é necessário que Alemanha (a um golo da equipa das quinas), Guiné (a dois) e Vietname (a três) também vençam e saltem para a frente na diferença de golos.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto