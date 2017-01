Continuar a ler

Gabão - Guiné-Bissau, em Libreville (17h00)Burkina Faso - Camarões, em Libreville (20h00)Gabão - Burkina Faso, em Libreville (17h00)Camarões - Guiné-Bissau, em Libreville (20h00)Gabão - Camarões, em Libreville (20h00)Guiné-Bissau - Burkina Faso, em Franceville (20h00)Argélia - Zimbabué, em Franceville (17h00)Tunísia - Senegal, em Franceville (20h00)Argélia - Tunísia, em Franceville (17h00)Senegal - Zimbabué, em Franceville (20h00)Senegal - Argélia, em Franceville (20h00)Zimbabué - Tunísia, em Libreville (20h00)Costa do Marfim - Togo, em Oyem (17h00)RD Congo - Marrocos, em Oyem (20h00)Costa do Marfim - RD Congo, em Oyem (17h00)Marrocos - Togo, em Oyem (20h00)Marrocos - Costa do Marfim, em Oyem (20h00)Togo - RD Congo, em Port-Gentil (20h00)Gana - Uganda, em Port-Gentil (17h00)Mali - Egito, em Port-Gentil (20h00)Gana - Mali, em Port-Gentil (17h00)Egito - Uganda, em Port-Gentil (20h00)Egito - Gana, em Port-Gentil (20h00)Uganda - Mali, em Oyem (20h00)Jogo 1: 1.º Grupo A - 2.º Grupo B, em Libreville (17h00)Jogo 2: 1.º Grupo B - 2.º Grupo A, em Franceville (20h00)Jogo 3: 1.º Grupo C - 2.º Grupo D, em Oyem (17h00)Jogo 4: 1.º Grupo D - 2.º Grupo C, em Port-Gentil (20h00)Vencedor Jogo 1 - Vencedor Jogo 4, em Libreville (20h00)Vencedor Jogo 2 - Vencedor Jogo 3, em Franceville (20h00)Derrotados das meias-finais, em Port-Gentil (20h00)Vencedores das meias-finais, em Libreville (20h00)