"Metade da equipa e os treinadores tiveram problemas intestinais. É inacreditável... isto no dia de jogo! O raio do sumo de laranja desta manhã...", escreveu Aubameyang domingo no Twitter.



O selecionador do Gabão, José Antonio Camacho, denunciou no programa 'El Larguero' da Cadena SER, os estranhos acontecimentos ocorridos antes do jogo com Marrocos, que terminou com a derrota, por 3-0, da seleção do treinador espanhol, que passou pelo Benfica em 2002/2003 e 2003/2004."Tivemos dois jogos muito difíceis, um deles na Costa do Marfim, que ganhámos, e o outro em Marrocos, em que a equipa esteve bastante estranha. Metade da comitiva teve com dores de estômago e diarreia. Tivemos de ir almoçar a um restaurante fora do hotel e à tarde lanchamos às escondidas no quarto", explicou José Antonio Camacho, confirmando as suspeitas lançadas por Pierre-Emerick Aubameyang nas redes sociais.