Nas 'meias', os Camarões, que já conquistaram a prova quatro vezes (a última em 2002), vão defrontar o vencedor do encontro entre República Democrática do Congo e Gana, agendado para este domingo.



Os Camarões apuraram-se este sábado para as meias-finais da Taça das Nações Africanas (CAN'2017), ao baterem o Senegal no desempate por penáltis (5-4), após o nulo registado no tempo regulamentar e prolongamento.Em Franceville, no Gabão, num encontro que teve muitas oportunidades de golo para as duas equipas, Sadio Mané - o avançado do Liverpool é a principal estrela da seleção senegalesa - falhou o único penálti no desempate, enquanto Aboubakar, avançado emprestado pelo FC Porto ao Besiktas, confirmou o apuramento dos camaroneses.

Autor: Lusa