Quem também segue em competição é a República Democrática do Congo, vencedora do Grupo C e uma das surpresas desta CAN'2017, a disputar no Gabão. Frente ao Togo, os congoleses venceram por 3-1, com golos de Junior Kabananga (29') - marcou nos três jogos da fase de grupos -, Mubele Ndombe (54') e Paul Mpoku (80'). Kodjo Do-Doh Laba (69') reduziu a diferença pelos togoleses aos 69'.



Veja os resultados e classificações da CAN'2017

Um golo espetacular de Rachid Alioui garantiu o triunfo (1-0) de Marrocos frente à Costa do Marfim, sentenciando a eliminação da seleção campeã africana em título, precisamente diante da equipa que é agora orientada por Hervé Renard, técnico francês que levara os costa-marfinenses ao triunfo na edição da CAN disputada em 2015.Com os detentores do troféu obrigados a vencer para poderem seguir em prova, foram os marroquinos a fazer a festa graças ao tiro de Alioui, a cerca de 35 metros da baliza contrária, aos 64'. Assim, a equipa onde alinha Manuel da Costa (mais uma vez titular no eixo da defesa) garantiu o 2.º lugar do Grupo C e o apuramento para os quartos-de-final, onde vai defrontar o vencedor do Grupo D - a decidir esta quinta-feira entre Gana e Egito.