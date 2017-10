Continuar a ler

Para fazer face da estes problemas extra, os peruanos, para lá da suspensão do campeonato, preparam medidas adicionais, que passam pela tal viagem em voo charter por parte dos jogadores que atuam no país, ao passo que os que atuam na Europa devem rumar diretamente à Nova Zelândia, evitando fazer uma viagem extra de mais de dez horas entre o Velho Continente e o Peru. Por outro lado, e também para facilitar um pouco uma missão que promete ser complexa, ambas as federações já pediram à FIFA para que os dois encontros sejam disputados a 11 e 15 de novembro, especialmente por causa dos aspetos que referimos acima.Um dos interessados em toda esta situação pode ser o V. Guimarães e Paolo Hurtado. Caso seja chamado, o jogador vitoriano pode ter de enfrentar uma autêntica aventura para chegar a Wellington. Façamos então a previsão daquilo que pode ser a viagem do avançado com o recurso a um conhecido site de pesquisa de voos.Como o V. Guimarães joga na noite de domingo, diante do Benfica, pelas 18 horas, o avançado peruano só terá possibilidade de apanhar um voo no dia seguinte. Segundo o site que consultámos, a opção mais direta envolve partida do Porto pelas 16:45 de segunda-feira (dia 6), chegada a Frankfurt às 20:30 do mesmo dia; uma escala de 1:25 naquela cidade para depois embarcar pelas 21:55 rumo a Singapura, onde chegará já no dia seguinte, pelas 17:15; dali segue-se uma última viagem para Wellington, com partida pelas 23:55, isto depois de uma longa escala de 6:40. No total, Hurtado passará em viagem mais de 35 horas (ou seja, praticamente um dia e meio), chegando à Nova Zelândia já no dia 8.