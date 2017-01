A Guiné-Bissau foi esta quarta-feira derrotada pelos Camarões, por 2-1, em encontro da 2.ª jornada do Grupo A da Taça das Nações Africanas (CAN'2017), que se disputou em Libreville, no Gabão.Piqueti ainda colocou a única representante da lusofonia em vantagem, aos 13 minutos, mas Siani (61') e Ngadeu-Ngadjui (79) deram o triunfo aos Camarões, que passaram a somar 4 pontos, mais dois do que o anfitrião Gabão e o Burkina Faso, de Paulo Duarte, que também nesta quarta-feira empataram, a um golo.Para se qualificar para os quartos de final, a Guiné-Bissau, que tem apenas um ponto, tem de derrotar o Burkina Faso, no encontro da última jornada do Grupo A, marcado para domingo.

Autor: Lusa