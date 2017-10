Ildefons Lima é uma lenda viva do futebol em Andorra. O central, de 37 anos, é ao mesmo tempo o mais internacional de sempre por aquele país (109 internacionalizações) e o melhor marcador da história do principado, com 11 golos.

Convidado a antever a partida com Portugal, Lima não tem dúvidas que "será uma festa para o país". "A comunidade portuguesa poderá desfrutar da sua Seleção e será também uma festa para nós", vincou o experiente futebolista, que alinha no campeão Santa Coloma.

