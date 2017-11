Nenhum jogador da seleção peruana era ainda nascido quando o seu país disputou pela última vez a fase final de um Mundial: 1982. Trata-se, portanto, da oportunidade de uma geração, com o Peru a começar na madrugada de sábado (3h15), na Nova Zelândia, a disputar o playoff intercontinental de acesso ao Mundial. André Carrillo, extremo emprestado pelo Benfica ao Watford, será uma das setas apontadas à baliza adversária em Wellington.

"Há 36 anos que o meu país não vai a um Mundial, por isso é muito importante. Vai ser um grande jogo. Quer na Nova Zelândia quer no Peru, o ambiente será sempre incrível. É claro que somos favoritos, mas vamos ter de estar ao nosso melhor nível. Somos uma equipa jovem e acreditamos uns nos outros. A nossa geração está a distinguir-se. Há muito tempo que a seleção não vai a um Mundial e estamos entusiasmados. Jogar na seleção é sempre especial e queremos fazer história", analisou o atacante de 26 anos, orientado por Marco Silva na Premier League.

Paolo Hurtado, avançado do V. Guimarães, também está nas opções. "Vão ser os dois jogos mais importantes das nossas vidas", afirmou o jogador de uma seleção orientada por Ricardo Gareca, que não conta com o capitão Paolo Guerrero. O avançado foi suspenso preventivamente por 30 dias pela FIFA, após ter acusado positivo num controlo antidoping após o duelo na Argentina. Os advogados de Guerrero têm esperança em suspender a pena, para que o jogador esteja disponível para a 2.ª mão do playoff. "Confio que a verdade venha ao de cima. Vamos com tudo, Peru!", afirmou o capitão.

Hudson apela à crença

Já a Nova Zelândia, que não marca presença num Mundial desde 2010, mostra-se confiante. "O primeiro passo para fazermos história é acreditar. Podemos não ter jogadores tão técnicos mas vamos compensar isso com atitude. Sonho com este momento há três anos. Queremos ir ao Mundial", atirou o técnico Anthony Hudson.