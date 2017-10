Fim de semana complicado para Julen Lopetegui a escassos dias da disputa de mais uma dupla jornada da zona de apuram europeia para o Mundial'2018. É que, em consequência dos compromissos dos respetivos clubes, o selecionador espanhol ficou a saber que não poderá contar com as atuações de Dani Carvajal (pericardite aguda), Andrés Iniesta (lesão muscular na zona isquiotibial) e Alvaro Morata (lesão miofascial nos isquiotibiais).A comunicação das leões foi feita esta noite, através do site oficial da Federação, numa nota na qual revela que o anúncio dos substitutos deste trio será feito na segunda-feira.Líder do Grupo G, com 22 pontos - mais 3 do que a Itália -, a Espanha defronta em casa a Albânia na sexta-feira, viajando na segunda-feira seguinte até Israel.

Autor: Fábio Lima