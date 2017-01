Continuar a ler

A casa de Agassa em Lomé, capital do Togo, foi vandalizada na sexta-feira, depois da derrota frente à seleção marroquina, por 3-1, pela qual muitos adeptos responsabilizaram o guarda-redes.



A derrota de sexta-feira e o empate com a Costa do Marfim (0-0) deixaram os togoleses no último lugar do grupo, o que obriga o Togo a ganhar o jogo de terça-feira contra o Congo, líder do grupo B, para conseguir qualificar-se para os quartos-de-final da competição africana. A casa de Agassa em Lomé, capital do Togo, foi vandalizada na sexta-feira, depois da derrota frente à seleção marroquina, por 3-1, pela qual muitos adeptos responsabilizaram o guarda-redes.

O guarda-redes Kossi Agassa poderá não jogar no último encontro do Togo na fase de grupos da Taça das Nações Africanas (CAN), depois de a sua casa ter sido vandalizada, disse esta segunda-feira o selecionador Claude le Roy."Ele ficou realmente afetado quando soube do sucedido", explicou o treinador francês, selecionador do Togo. "Estamos todos a apoiá-lo. Qualquer que seja a decisão do Agassa [de jogar ou não contra o Congo], vou respeitá-la", sublinhou.

Autor: Lusa