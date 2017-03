Continuar a ler

A 10 dias da receção à Hungria, a Federação estima que a assistência ao encontro chegue aos 55 mil espetadores.



A seleção portuguesa, campeã europeia e segunda classificada do Grupo B de qualificação europeia para o Mundial'2018, com nove pontos, recebe a Hungria, terceira com sete, no próximo dia 25, no Estádio da Luz, em Lisboa, a partir das 19H45. A 10 dias da receção à Hungria, a Federação estima que a assistência ao encontro chegue aos 55 mil espetadores.

A Hungria vai ter o apoio de cerca de 2.500 adeptos no Estádio da Luz, em Lisboa, no jogo com Portugal, de qualificação para o Mundial'2018, revelou esta quarta-feira à Lusa fonte da Federação Portuguesa de Futebol.A mesma fonte acrescentou que a venda de bilhetes para o encontro de 25 de março, que decorre nas unidades comerciais de um dos patrocinadores da equipa das quinas, decorre a "ritmo elevado", contando já com metade da assistência vendida.

Autor: Lusa