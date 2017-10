Continuar a ler

Para dificultar a tarefa argentina, o Equador tem à sua disposição a ‘vantagem’ de atuar na altitude de 2.850 metros: desde 2001 que os alvicelestes não conseguem vencer neste palco. O sportinguista Marcos Acuña deverá repetir a titularidade e, desta vez, poderá ter a companhia do benfiquista Eduardo Salvio, num duelo em que Sampaoli vai apostar no 3x4x3 para evitar uma eliminação histórica que deixará marcas.Do lado do já eliminado Equador, o selecionador é... argentino mas promete máximo profissionalismo. "Nem há dúvidas de que daremos tudo para vencer. Temos uma dívida para com os adeptos, que estão magoados com a eliminação. O triunfo pode ajudar a remediar", disse Jorge Célico.Numa última jornada de emoções fortes, o Brasil-Chile poderá ter implicações no futuro da Argentina. Como um triunfo chileno poderá ajudar a eliminar os argentinos, já há um movimento canarinho a pedir a... derrota do Brasil! Vários utilizadores do Twitter fizeram publicações com as hashtags #EntregaBrasil e #EntregaProChile. E até há montagens do famoso Cristo Rei vestido com uma camisola... do chileno Vidal.