O internacional italiano tem formado com Barzagli (36 anos) e Bonucci (30 anos) o centro da defesa dos azzurri nos últimos anos, mas lembrou que o mais importante é o coletivo. "No Europeu a BBC [o trio formado por Barzagli, Bonucci e Chiellini] esteva em destaque, mas era toda a equipa que ajudava, a começar pelos avançados que davam tudo. Nem o melhor defesa é suficiente se não existir equilíbrio na equipa", justificou.



Quanto ao duplo confronto com a Suécia, Chiellini admite que ninguém em Itália pensa que será possível ficar de fora do Mundial da Rússia. "Este país leva 60 anos seguidos a participar nos Mundiais e seria naturalmente uma vergonha se não nos qualificarmos. No entanto, com a Espanha no nosso grupo, sabíamos que teríamos de jogar o playoff", adiantou o central.

Segundo Chiellini, esta mudança técnica e tática que foi fomentada com as ideias e o sucesso de Pep Guardiola, técnico catalão que está agora no Manchester City, fez o futebol italiano perder alguma da sua essência. "Para voltar ao topo do futebol italiano, a Itália precisa de goleadores como aqueles que tínhamos há 20 anos, mas o regresso de mais alguns defesas 'verdadeiros' também seriam bem-vindos", frisou.