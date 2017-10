Estas imagens estão a gerar polémica: já dizem que Falcão tentou combinar resultado

A zona sul-americana de apuramento para o Mundial'2018 já acabou, mas isso não quer necessariamente dizer que se deixará de falar sobre aquilo que sucedeu ao longo desta caminhada. Pelo menos na secretaria... muita tinta pode correr. Em causa está especialmente o duelo entre Peru e Colômbia e a 'tal' conversa entre Renato Tapia e Radamel Falcão , que correu o Mundo e da qual o próprio peruano até revelou o conteúdo O Chile não gostou de uma coisa nem de outra e... prepara-se para atacar. Segundo o 'La Tercera', a Federação chilena (ANFP) estará a ponderar avançar com uma queixa junto da FIFA por causa destes gestos, já que no seu entender este tipo de manobras estão proibidas pelos regulamentos da própria entidade que rege o futebol mundial.Recorde-se que o Chile ficou no sexto lugar da zona sul-americana, falhando o apuramento para a fase final do Mundial'2018, algo que seria totalmente diferente caso Peru ou Colômbia tivessem vencido esse tal encontro.

Autor: Fábio Lima