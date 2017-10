Continuar a ler

Os responsáveis helvéticos referiram que Bürki disputou, sob tratamentos, os últimos jogos pelo seu clube, incluindo a derrota de 3-1 frente ao Real Madrid, para a Liga dos Campeões, mas que a cirurgia não podia continuar a ser adiada.



Para além do guarda-redes Yvon Mvogo, de Leipzig, a Suíça convocou ainda o avançado Mario Gavranovic, em substituição do lesionado médio Valon Behrami, que regressa à seleção após a rotura de ligamentos que sofreu durante o Mundial'2014.



A seleção da Suíça anunciou esta sexta-feira a substituição do guarda-redes Roman Bürki, com problemas num dente, por Yvon Mvogo, para os jogos com a Hungria e Portugal, referentes ao grupo B de qualificação para o Mundial'2018.Bürki, do Borussia Dortmund, que dificilmente seria titular na receção à seleção magiar e na deslocação a Portugal, dada a baliza suíça estar entregue ao guarda-redes Yann Sommer, do Borussia Mönchengladbach, vai ser submetido a uma cirurgia dentária, para debelar uma infeção.

