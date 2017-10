Continuar a ler

"Temos uma sensação terrível, uma sensação de chegar a esta situação que nós próprios complicámos. Só nós somos responsáveis, mas a vida continua", disse.



Em relação ao futuro, e apesar da situação que definiu como "lamentável", Bravo demonstrou-se confiante, reconhecendo que o futebol "dá lições" e que é necessário "levantar a cabeça", justificando que os jogadores deram sempre tudo em campo.



"Terminou hoje uma etapa gloriosa que não conseguimos coroar com a qualificação desta geração de jogadores para o Mundial", acrescentou.



O guarda redes Claudio Bravo considerou que é "uma sensação terrível" falhar o Mundial de 2018, na Rússia, acrescentando que "terminou uma etapa gloriosa" na seleção chilena, com a eliminação na fase de qualificação sul-americana.No rescaldo da derrota de madrugada com o Brasil (3-0), capitão chileno afirmou que "a equipa não soube reagir a tempo num jogo em que tinha de conseguir um bom resultado", optando por desvalorizar a importância do mesmo para a eliminação, que disse dever-se a "motivos que aconteceram há algum tempo atrás".

Autor: Lusa