No Mundial'2018, o Brasil pode enfrentar outras 31 seleções e, à distância de mais de meio ano da fase final, já está elaborado um programa de observação alargado para saber quais os pontos fortes e fracos de todos os possíveis adversários na Rússia'2018. Um plano que não envolve apenas a equipa de observação da CBF, mas sim 19 dos 20 clubes que disputam a Série A do Brasileirão - só não entra neste programa o Flamengo -, que num projeto de cooperação bastante interessante se uniram para ajudar a seleção a voltar ao topo mundial.A ideia, revelada pelo Globoesporte, partiu de Fernando Lázaro, coordenador do CPA (Centro de Pesquisa e Análise) da CBF, e fará com que a seleção portuguesa, por exemplo, seja observada pelos olheiros do Santos. Refira-se que esta distribuição foi feita através de sorteio e em função do número de olheiros disponíveis por parte de cada equipa. Neste âmbito, há oito equipas encarregues de duas seleções (Atlético Paranaense, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Grémio, Palmeiras, São Paulo e Vasco da Gama).Após a elaboração dos relatórios por parte das equipas de cada clube, o CPA receberá a informação e começará a trabalhar de forma mais aprofundada assim que se saiba o sorteio da fase de grupos, que será realizado a 1 de dezembro.

Autor: Fábio Lima