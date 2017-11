Futbolistas convocados de @Uruguay para los amistosos por Fecha FIFA ante Polonia (10/11) y Austria (14/11).https://t.co/lYk2GTYLSc pic.twitter.com/malXRQw1nS — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 2, 2017

Conforme vem sendo habitual, Sebástian Coates e Maxi Pereira marcam presença na lista de convocados esta quinta-feira revelada pela seleção do Uruguai, tendo em vista os duelos de preparação diante da Polónia (10 de novembro) e Áustria (no dia 14).Os dois jogadores que atuam na Liga NOS, no Sporting e FC Porto, respetivamente, vão juntar-se aos colegas a 6 de novembro, naquele que será o primeiro estágio de preparação para o Mundial'2018.

Autor: Fábio Lima