Os defesas Sebastián Coates (Sporting) e Maxi Pereira (FC Porto) foram convocados esta sexta-feira pelo selecionador uruguaio, Óscar Tabárez, para os encontros de preparação com a Polónia e a Áustria.Depois de terem garantido o apuramento para a fase final do Mundial'2018, os uruguaios vão começar a preparar a presença na Rússia, com as visitas à Polónia, a 10 de novembro, e à Áustria, a 14.Numa lista em que está Jonathan Urretaviscaya (ex-Benfica), a grande ausência é o avançado Luis Suárez, do Barcelona, dispensado para recuperar de um problema num joelho.

Autor: Lusa