O Uruguai ocupa de momento o segundo posto desta ronda de qualificação, com 23 pontos, menos 4 do que o Brasil, que lidera isolado. "Por mais que seja o Brasil, o Uruguai ganhou o respeito de todos há uns anos e creio que já há muitas seleções nos respeitam. Vamos encontrar o Brasil num dos seus melhores momentos, mas não é o Brasil de há uns anos, com as grandes figuras", analisou ainda.O Uruguai ocupa de momento o segundo posto desta ronda de qualificação, com 23 pontos, menos 4 do que o Brasil, que lidera isolado.

Dentro de duas semanas regressa o futebol de seleções, com a disputa de um sempre emocionante duelo entre Brasil e Uruguai. Uma partida referente à zona sul-americana de apuramento para o Mundial'2018 que promete ser o centro de todas as atenções e que, à boa maneira da América do Sul, deverá ser marcada por alguns duelos... rasgadinhos. Uma das vítimas desses 'encontros imediatos' deve ser Neymar, um jogador para o qual os uruguaios têm já uma receita preparada."Vi a sua atuação no sábado e está intratável. Vamos ter de lhe dar umas boas 'pataditas'. É um dos melhores do Mundo, a par de Messi, Cristiano Ronaldo e Luis Suárez", elogiou Alejandro Silva, jogador do Lanús, em declarações ao jornal uruguaio 'Ovación'.

Autor: Fábio Lima