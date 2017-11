Estamos juntos en este momento tan complicado, Jesús M. Corona. Toda nuestra fuerza contigo y tu familia. pic.twitter.com/iJYzr258Sz — Selección Nacional (@miseleccionmx) 9 de novembro de 2017

Jesús Corona foi autorizado a abandonar a concentração da seleção mexicana, em Bruxelas, esta quinta-feira devido a problemas pessoais. Em comunicado, a Federação Mexicana de Futebol revelou que a razão da ausência do extremo do FC Porto prende-se com a perda de um bebé que a sua mulher esperava.Com Raúl Jiménez, Diego Reyes, Héctor Herrera e Miguel Layún nos convocados, os mexicanos, com presença confirmada no Mundial'2018, têm pela frente dois jogos particulares, sendo que enfrenta a Bélgica esta sexta-feira e volta a entrar em campo quatro dias depois, em Gdánsk, onde vai enfrentar a Polónia.