O antigo técnico do Petrolul, Getafe e Alcorcón, entre outros emblemas, substitui no cargo o alemão Christoph Daum, que era selecionador desde 2016 e que deixou a equipa na quarta posição do Grupo E de qualificação para o Campeonato do Mundo, com nove pontos, em oito jogos.Nos próximos jogos do Grupo E, liderado pela Polónia, com 19 pontos, os romenos defrontam Cazaquistão, a 5 de outubro, e Dinamarca, três dias depois.