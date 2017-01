Continuar a ler

Este último, de apenas 24 anos, chegou a representar a Inglaterra em dois jogos particulares e decidiu mudar de seleção em novembro último - a FIFA autorizou a troca por não ter participado em competições oficiais com a equipa inglesa e já ter dupla nacionalidade quando alinhou pela turma europeia.Integrada no Grupo C, juntamente com Marrocos, Togo e República Democrática do Congo, a Costa do Marfim não deverá ter dificuldades em se apurar para os quartos-de-final. Ainda convém ter em atenção os marroquinos - que contam com Manuel da Costa, Carcela ou Benatia e são orientados pelo francês Hervé Renard, já campeão africana com a Zâmbia (2012) e com a... Costa do Marfim (2015).No Grupo B, a Argélia é também claramente favorita, apresentando-se na CAN'2017 com uma equipa temível. Além de Mahrez (Leicester), eleito jogador africano do ano em 2016, o conjunto orientado pelo belga Georges Leekens conta com o portista Brahimi, o ex-sportinguista Slimani (Leicester) ou o ex-vimaranense Soudani (Dínamo Zagreb), que se juntam a outros jogadores de qualidade como Ghoulam (Nápoles), Bentaleb (Schalke 04) e Ghezzal (Lyon).Entre os rivais dos argelinos na primeira fase está o Senegal, juntamente com Tunísia e Zimbabwe. Liderados em campo por Sadio Mané, veloz avançado do Liverpool, os senegaleses contam ainda com Koulibaly (Nápoles), Moussa Sow (Fenerbahçe), Idrissa Gueye (Everton) ou Keita Baldé (Lazio) para tentar alcançar uma final à qual não chegam desde 2002 - e nunca foram campeões.No Grupo A, o anfitrião Gabão, comandado pelo espanhol José António Camacho, tem boas possibilidades de chegar longe na competição e, pelo menos, fazer melhor do que em 1996 e 2012, quando chegou aos 'quartos', até porque conta com Pierre-Emerick Aubameyang, jogador do Borussia Dortmund e um dos melhores avançados da atualidade.Os Camarões, 'eternos' candidatos ao título, apresentam-se sem grande figuras, destacando-se apenas Vincent Aboubakar, avançado emprestado pelo FC Porto ao Besiktas, e o defesa e capitão Nkoulou, do Lyon. Por isso, o Burkina Faso, de Paulo Duarte, surge com legítimas aspirações de passar aos 'quartos', num grupo em que a estreante Guiné-Bissau terá vida difícil, a começar logo no jogo de abertura, frente ao Gabão.Já no Grupo D, surgem mais dois históricos. Ao Gana, finalista vencido em 2015, junta-se o regressado Egito - desde que somou o seu 7.º título africano, em 2010, nunca mais tinha conseguido apurar-se para uma fase final. Agora, se os ganeses contam com os 'habituais' Asamoah Gyan, Christian Atsu e os irmãos Andre e Jordan Ayew, os egípcios têm em Mohamed Salah (Roma), Mohamed Elneny (Arsenal), Ahmed Elmohamady (Hull City) e no 'nosso' Hassan (Sp. Braga) as esperanças de voltar a brilhar a nível continental.Ao Mali, com o também 'português' Marega (V. Guimarães) e Adama Traoré (Monaco), resta fazer pela vida e tentar contrariar o favoritismo de Gana e Egito. Missão impossível para ser a do Uganda, que não disputa uma CAN desde 1978 e completa o grupo.