A vida não está fácil para a Costa do Marfim, detentora do título, na Taça das Nações Africanas. Depois de um surpreendente nulo na estreia, frente ao Togo, a seleção costa-marfinense também não conseguiu ganhar na 2.ª jornada do Grupo C da CAN'2017, averbando esta sexta-feira novo empate, agora a dois golos, diante da República Democrática do Congo.Em Oyem, no Gabão, os congoleses voltaram a demonstrar grande eficácia, marcando por Kebano (9') e Junior Kabananga (28') nos únicos remates enquadrados com a baliza adversária, num total de cinco disparos em todo o encontro. Wilfried Bony (25') e Serey Dié (67') responderam pela Costa do Marfim, que não conseguiu materializar o maior domínio e oportunidades criadas (fez 13 remates, 9 deles à baliza).Desta forma, a RD Congo, que venceu (1-0) Marrocos na ronda inaugural, mantém a liderança do grupo, com 4 pontos, enquanto os costa-marfinenses têm apenas dois, estando em risco de falhar os quartos-de-final - tudo se decidirá na última jornada, frente aos marroquinos, que são orientados por Hervé Renard, o técnico que levou a Costa do Marfim ao título africano em 2015.