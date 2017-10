Continuar a ler

Após nove das 10 jornadas da qualificação da CONCAF, a Costa Rica, que alinhou com o jogador do Sporting Bryan Ruiz a tempo inteiro, soma 16 pontos, menos cinco do que o México, que já tinha assegurado a presença na Rússia, ficando em aberto mais uma qualificação direta e o acesso ao playoff, com o vencedor do duelo entre Síria e Austrália.Abaixo das já apuradas, seguem Estados Unidos, com 12 pontos, Panamá e Honduras, com 10, que vão definir as posições finais na quarta-feira, quando a seleção norte-americana visitar Trindade e Tobago, os panamianos receberem a Costa Rica e os hondurenhos o México.O Mundial de 2018, que já conta com 12 seleções apuradas, juntamente com a anfitriã Rússia, vai ser disputado entre 14 de junho a 15 de julho de 2018.