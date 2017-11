Continuar a ler

Dalic substituiu Ante Cacic quando este foi despedido após empatar 1-1 em casa com a Finlândia, a 6 de outubro. O novo técnico estreou-se três dias depois com uma vitória por 2-0 na Ucrânia e depois, no playoff, afastou a Grécia ao ganhar por 4-1 em casa e empatar 0-0 no Pireu.Suker admitiu que o comité executivo da federação vai "ratificar o acordo" na próxima semana. Dalic, de 51 anos, passou sete anos em clubes da Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos.Esta é a segunda vez que a Croácia chega à fase final de um Campeonato do Mundo após mudar de treinador nos derradeiros momentos da qualificação.