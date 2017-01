Continuar a ler

1957 Egito - Mourad Fahmy (Egito)1959 Egito - Pal Titkos (Hungria)1962 Etiópia - Slavko Milosevic (Jugoslávia)1963 Gana - Charles Gyamfi (Gana)1965 Gana - Charles Gyamfi (Gana)1968 RD Congo - Ferenc Csanad (Hungria)1970 Sudão - Jiri Starosta (Checoslováquia)1972 Congo - Amoyen Bibanzulu (Congo)1974 RD Congo - Blagoje Vidinic (Jugoslávia)1976 Marrocos - Gheorge Mardarescu (Roménia)1978 Gana - Fred Osam Duodo (Gana)1980 Nigéria - Otto Glória (Brasil)1982 Gana - Charles Gyamfi (Gana)1984 Camarões - Rade Ognanovic (Jugoslávia)1986 Egito - John Michael Smith (País de Gales)1988 Camarões - Claude Le Roy (França)1990 Argélia - Abdelhamid Kermali (Argélia)1992 Costa do Marfim - Yeo Martial (Costa do Marfim)1994 Nigéria - Clemens Westerhof (Holanda)1996 África do Sul - Clive Barker (África do Sul)1998 Egito - Mahmoud El-Gohary (Egito)2000 Camarões - Pierre Lechantre (França)2002 Camarões - Winfried Schäfer (Alemanha)2004 Tunísia - Roger Lemerre (França)2006 Egito - Hassan Shehata (Egito)2008 Egito - Hassan Shehata (Egito)2010 Egito - Hassan Shehata (Egito)2012 Zâmbia - Hervé Renard (França)2013 Nigéria - Stephen Keshi (Nigéria)2015 Costa do Marfim - Hervé Renard (França)1957 Mohamed Ad-Diba (Egito)1959 Mahmoud El-Gohary (Egito)1962 Mengistu Worku (Etiópia)1963 Hassan El-Shazly (Egito)1965 Osei Kofi (Gana)1968 Kazadi Mwamba (Zaire)1970 Laurent Pokou (Costa do Marfim)1972 François M'Pelé (Congo)1974 Ndaye Mulamba (Zaire)1976 Ahmed Faras (Marrocos)1978 Karim Abdul Razak (Gana)1980 Christian Chukwu (Nigéria)1982 Fawzi Al-Esawi (Líbia)1984 Théophile Abega (Camarões)1986 Roger Milla (Camarões)1988 Aziz Bouderbala (Marrocos)1990 Rabah Madjer (Argélia)1992 Abedi Pelé (Gana)1994 Rashidi Yekini (Nigéria)1996 Kalusha Bwalya (Zâmbia)1998 Benedict McCarthy (África do Sul)2000 Lauren Etame (Camarões)2002 Rigobert Song (Camarões)2004 Jay-Jay Okocha (Nigéria)2006 Ahmed Hassan (Egito)2008 Hosny Abd Rabo (Egito)2010 Ahmed Hassan (Egito)2012 Christopher Katongo (Zâmbia)2013 Jonathan Pitroipa (Burkina Faso)2015 Christian Atsu (Gana)1957 Mohammed Diab El-Attar 'Ad-Diba' (Egito), 51959 Mahmoud Al-Gohari (Egito), 31962 Abdelfatah Badawi (Egito), 3Mengistu Worku (Etiópia), 31963 Hassan Ahmed El Shazly (Egito), 61965 Ben Acheampong (Gana), 3Abbrei Osei Kofi (Gana), 3Eustache Manglé (Costa do Marfim), 31968 Laurent Pokou (Costa do Marfim), 61970 Laurent Pokou (Costa do Marfim), 81972 Fantamady ‘Salif’ Keita (Mali), 51974 Ndaye Mulamba ‘Mutumbula’ (Zaire), 91976 Aliou Mamadou Keita ‘N'Jo Léa’ (Guiné Conacri), 41978 Philip Omondi (Uganda), 3Opoku Afriye (Gana), 3Segun Odegbami (Nigéria), 31980 Khaled Labied Al-Abyad (Marrocos), 3Segun Odegbami (Nigéria), 31982 Georges Alhassan (Gana), 41984 Tahar Abou Zeid (Egito), 41986 Roger Milla (Camarões), 41988 Gamal Abdelhamid (Egito), 2Lakhdar Belloumi (Argélia), 2Roger Milla (Camarões), 2Abdoulaye Traoré (Costa do Marfim), 21990 Djamel Menad (Argélia), 41992 Rashidi Yekini (Nigéria), 41994 Rashidi Yekini (Nigéria), 51996 Kalusha Bwalya (Zâmbia), 51998 Hossam Hassan (Egito), 7Benedict McCarthy (África do Sul), 72000 Shaun Bartlett (África do Sul), 52002 Patrick M’Boma (Camarões), 3René Salomon OLEMBE Camarões 3 [*]Julius AGHAHOWA Nigéria 32004 Patrick Henri M’BOMA Dem Camarões 4Frédéric Kanouté (Mali), 4Youssef Mokhtari (Marrocos), 4Jay-Jay Okocha (Nigéria), 4Francileudo dos Santos (Tunísia), 42006 Samuel Eto'o (Camarões), 52008 Samuel Eto'o (Camarões), 52010 Mohamed Nagy 'Gedo' (Egito), 52012 Emmanuel Mayuka (Zâmbia), 3Christopher Katongo (Zâmbia), 3Manucho Gonçalves (Angola), 3Didier Drogba (Costa do Marfim), 3Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão), 3Cheick Diabaté (Mali), 3Houssine Kharja (Marrocos), 32013 Emmanuel Emenike (Nigéria), 4Wakaso Mubarak (Gana), 42015 Thievy Bifouma (Congo), 3Dieumerci Mbokani (RD Congo), 3Javier Balboa (Guiné Equatorial), 3André Ayew (Gana), 3Ahmed Akaichi (Tunísia), 3Seleção com mais títulos: Egito (7) - 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 e 2010Seleção com mais presenças em fases finais: Egito (23) - 1957, 1959, 1962, 1963, 1970, 1974, 1976, 1980, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 e 2017Seleção com mais finais: Egito (8) - 1957, 1959, 1962, 1986, 1998, 2006, 2008 e 2010Jogador com mais títulos: Essam al-Hadary (Egito) e Ahmed Hassan (Egito), com 4 troféus (1998, 2006, 2008 e 2010)Jogador com mais golos em fases finais: Samuel Eto'o (Camarões), com 18 golos (2002, 2004, 2006, 2008 e 2010)Jogador com mais golos marcados numa edição: Pierre Ndaye Mulumba (Zaire), com 9 golos em 7 jogos (1974)Jogador com mais golos marcados num só jogo: Laurent Pokou (Costa do Marfim), com 5 golos na vitória (6-1) sobre a Etiópia (1970)Jogador com maior número de jogos efetuados em fases finais: Rigobert Song (Camarões), com 36 jogos (1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 e 2010)Jogador que participou em mais fases finais: Rigobert Song (Camarões) e Ahmed Hassan (Egito), com 8 edições (1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 e 2010)Treinador com mais títulos: Charles Kumi Gyamfi (Gana) e Hassan Shehata (Egito). O primeiro venceu em 1963, 1965 e 1982 (Gana) e o segundo em 2006, 2008 e 2010 (Egito)Golo mais rápido numa fase final: Ayman Mansour (Egito), aos 23 segundos, frente ao Gabão, em 1994.Vencedores como jogadores e como treinadores: : Mahmoud Al-Gohary (Egito - 1959 e 1998) e Stephen Keshi (Nigéria - 1994 e 2013)Jogador mais jovem numa fase final: Chiva Star Nzighou (Gabão), em 2000, com 16 anos, 2 meses e 30 dias