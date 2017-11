Continuar a ler

Em relação à partida desta sexta-feira, o médio do FC Porto não espera facilidades. "Esperamos um encontro difícil. É uma seleção que se apurou para o Mundial, por isso de certeza que tem uma boa equipa. Vai ser um jogo competitivo, vamos ter de estar no nosso melhor para fazer um bom jogo e vencê-lo."



Quando questionado se esta podia ser uma partida importante para avaliar a capacidade dos jogadores, Danilo lembrou que a qualidade dos atletas já foi demonstrada, anteriormente. "Não creio que seja uma avaliação. Estando aqui na equipa, o selecionador já fez uma avaliação concreta da capacidade de todos os jogadores. Há que jogar com naturalidade e dar a importância que deve ser dada ao particular e desfrutar o momento que é o mais importante."



Recorde-se que a partida, que vai decorrer em Viseu, tem um caráter solidário, com os fundos a serem revertidos a favor das vítimas dos incêndios, e o tema foi abordado na conferência de imprensa. "É sempre com tristeza que vemos essa devastação de uma parte do nosso país. É muito triste ver estes acontecimentos. Ainda bem que essa vertente solidária é feita nesta cidade, aqui em Viseu, como vai ser em Leiria [partida frente aos EUA, na terça-feira], mas tenho de agradecer todo o apoio que os adeptos vêm dar a esta iniciativa e espero que em Leiria seja da mesma forma para podermos ajudar os que mais necessitam", realçou. Em relação à partida desta sexta-feira, o médio do FC Porto não espera facilidades. "Esperamos um encontro difícil. É uma seleção que se apurou para o Mundial, por isso de certeza que tem uma boa equipa. Vai ser um jogo competitivo, vamos ter de estar no nosso melhor para fazer um bom jogo e vencê-lo."Quando questionado se esta podia ser uma partida importante para avaliar a capacidade dos jogadores, Danilo lembrou que a qualidade dos atletas já foi demonstrada, anteriormente. "Não creio que seja uma avaliação. Estando aqui na equipa, o selecionador já fez uma avaliação concreta da capacidade de todos os jogadores. Há que jogar com naturalidade e dar a importância que deve ser dada ao particular e desfrutar o momento que é o mais importante."Recorde-se que a partida, que vai decorrer em Viseu, tem um caráter solidário, com os fundos a serem revertidos a favor das vítimas dos incêndios, e o tema foi abordado na conferência de imprensa. "É sempre com tristeza que vemos essa devastação de uma parte do nosso país. É muito triste ver estes acontecimentos. Ainda bem que essa vertente solidária é feita nesta cidade, aqui em Viseu, como vai ser em Leiria [partida frente aos EUA, na terça-feira], mas tenho de agradecer todo o apoio que os adeptos vêm dar a esta iniciativa e espero que em Leiria seja da mesma forma para podermos ajudar os que mais necessitam", realçou.

Em véspera do jogo com a Arábia Saudita (20h45, em Viseu), Danilo Pereira falou da responsabilidade dos elementos mais experientes em integrar as novas caras do grupo, deixando elogios aos colegas."Como um dos mais velhos do grupo, tenho alguma responsabilidade de integrar os mais novos. Temos um grupo bom que acolhe aqueles que chegam de início. Não vai haver dificuldades na integração. Eles, como jogadores de qualidade que são, têm toda a capacidade de se integrar num grupo como o da Seleção e nós estamos aqui para ajudar. Não vão estar todos na fase final mas têm aqui uma oportunidade de mostrarem o seu valor", frisou.