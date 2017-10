"Estamos a encarar este jogo com Andorra como se fosse uma meia final, é com esse intuito que temos que encarar este jogo. É muito importante ganhar este jogo para continuar o sonho de ir ao Mundial. Não podemos estar a pensar na Suíça. Temos de estar preparados para este jogo e só depois pensar no próximo", afirmou o médio na conferência de imprensa de antevisão da partida com Andorra, sábado, da fase de apuramento para o Mundial'2018.



"É uma equipa muito poderosa dentro de casa, que não sofre muitos golos. É uma equipa muito aguerrida, que não vira a cara à luta. Temos de os igualar nesse factor para levar os três pontos daqui", referiu Danilo.





Portugal defronta este sábado Andora, às 19h45, no penúltimo jogo do Grupo B da fase de apuramento para o Mundial da Rússia, medindo forças com a Suíça, líder do grupo, terça-feira às 19h45, no último encontro da fase de qualificação.

