Sarachan, de 63 anos, e o resto da equipa técnica de Arena mantiveram-se em funções e será mesmo o antigo adjunto que vai dirigir a equipa norte-americana perante os atuais campeões europeus.



A federação dos Estados Unidos (US Soccer) ainda não avançou com o sucessor de Arena, já que o próximo jogo oficial só será 2019, na Gold Cup.



O técnico Dave Sarachan, que era o principal adjunto de Bruce Arena, vai comandar os Estados Unidos no particular frente à Seleção Nacional, agendado para 14 de novembro, em Leiria.Os Estados Unidos não tem atualmente selecionador, já que Bruce Arena abandonou o cargo dias depois de ter falhado a qualificação para a fase final do Campeonato do Mundo do próximo ano, que vai decorrer na Rússia.

Autor: Lusa