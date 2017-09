A FIFA decidiu aplicar uma pena de um jogo de suspensão a Dele Alli na sequência do, disputado a 4 de setembro, no Estádio de Wembley (Londres).Alli fica assim de fora na receção do ingleses com a Eslovénia (5 de outubro), mas voltará a ser opção para o selecionador Gareth Southgate na partida de encerramento do Grupo F de qualificação para o Mundial'2018, na Lituânia., seu antigo companheiro de equipa no Tottenham, e não em direção ao árbitro francês Clément Turpin. Os argumentos não convenceram a FIFA.