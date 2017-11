Continuar a ler

Desde logo pela forma como chegou o golo do empate. Um autogolo de Cyrus Christie, num lance de pura infelicidade do defensor irlandês, aos 29', deu o mote para o que viria a seguir. A reviravolta dinamarquesa. Cristian Eriksen, três minutos depois do empate, foi o autor do golo da 'virada', médio que acabaria também por dar outra dimensão ao triunfo, ao fazer mais dois golos na segunda metade, aos 63' e 73'. A noite já era de desilusão em Dublin e pior ficou aos 90', quando Nicklas Bendtner, de penálti, fixou o resultado final de 5-1.Consulte o direto do jogo