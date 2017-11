Continuar a ler

Irlandeses desfalcados



Martin O’Neill terá de saber lidar com uma larga onda de baixas. James McCarthy, Keogh e Maguire estão afastados da eliminatória devido a lesão e Horgan, McGoldrick, Browne e Hayes continuam em dúvida. As únicas boas notícias são as recuperações de Ward e Jeff Hendrick. Já a Dinamarca está na máxima força. Martin O’Neill terá de saber lidar com uma larga onda de baixas. James McCarthy, Keogh e Maguire estão afastados da eliminatória devido a lesão e Horgan, McGoldrick, Browne e Hayes continuam em dúvida. As únicas boas notícias são as recuperações de Ward e Jeff Hendrick. Já a Dinamarca está na máxima força.

Dinamarca e Irlanda defrontam-se no sábado num duelo especial para os selecionadores Age Hareide e Martin O’Neill. Colegas de equipa no Manchester City em 1981/82 e no Norwich em 1982/83, conhecem-se bem e têm uma história curiosa: quando O’Neill trocou o Norwich pelo Notts County em 1983, alugou a sua casa a Hareide."Martin O’Neill era um senhorio muito justo [risos]. Falávamos nessa altura mas nunca houve problemas e depois só voltámos a falar quando ele estava no Celtic. É um bom homem e sempre geriu tudo muito bem. Ele teve uma boa educação com o Brian Clough no Nottingham Forest", contou um Hareide bem-disposto.