O Mundial de Sub-20 está aí à porta e, sendo um palco no qual estarão em ação alguns dos jovens mais promissores do Mundo, é normal que as atenções dos olheiros de equipas de topo estejam concentradas precisamente nos relvados neozelandeses. Por lá estará a seleção portuguesa, uma equipa na qual 'moram' alguns desses potenciais craques, tais como Diogo Dalot, que esta sexta-feira é apontado pelo jornal espanhol 'AS' como um dos dez talentos a seguir no torneio."Representou a Sub-17 e Sub-19 portuguesas no ano passado e demonstrou em ambas as equipas ser um lateral direito potente, com grande capacidade para subir pela lateral e muito bem dotado tecnicamente. Esta primeira temporada na equipa de reservas do FC Porto foi complicada. Mesmo assim, continua na órbita de grande clubes como o Real Madrid e o Mundial pode servir-lhe de escaparate", pode ler-se no artigo do jornal espanhol, que destaca também o sul-africano Luther Singh, do Sp. Braga."Começou a sua carreira no futebol sueco, até que assinou pelo Sp. Braga. Com a seleção sul-africana tem liberdade absoluta e é possível vê-lo até a avançado, ainda que não seja a referência. Bom remate, qualidade no último passe e capacidade de liderança. A África do Sul depende dele para fazer algo neste torneio", escreve o 'AS' em relação ao jogador dos minhotos.

Autor: Fábio Lima