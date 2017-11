Continuar a ler

"Mesmo que não jogasse, já era um motivo de orgulho estar aqui com esta equipa a representar a seleção. Era um objetivo que já tinha há muito tempo. O 'mister' confiou em mim e estou aqui para ajudar. Apesar do empate, foi muito bom e um motivo orgulho poder representar a Seleção Nacional", referiu o jogador do Leixões, de 20 anos.



"Dedico esta estreia à minha família. São muitos anos a lutar e eles estão sempre ao meu lado. Esperávamos a vitória e tentámos procurar a vitória, mas, infelizmente, não aconteceu. Esforçámo-nos por isso. Vamos ver os nossos erros porque terça-feira há jogo e queremos mesmo ganhar", concluiu.

Dalot negou, por outro lado, que esta equipa esteja afetada pela pressão de tentar imitar os sucessos anteriores. "Não, sentimos a confiança do 'mister'. Se nos convoca é porque acredita que temos capacidade para jogar aqui, independentemente da idade que tenhamos. No futebol, está cada vez mais provado que a idade não diz muita coisa. Nós vamos tentar melhorar, independentemente das idades", frisou."Jogo onde o 'mister' achar que eu sou mais benéfico para a equipa e tento ajudar ao máximo os meus colegas. Estou a evoluir e quero evoluir ainda mais, quero estar no caminho certo", acrescentou Diogo Dalot, antes de admitir que está a viver um ano especial: "Claro. É como já disse, estou a tentar evoluir e as coisas chegam por acréscimo com o trabalho. Desejo ganhar à Suíça, que é o próximo jogo, e é nisso que estamos focados."Já Stephen Eustáquio, que vestiu pela primeira vez a camisola da Seleção Nacional, mostrou feliz com a oportunidade, apesar do resultado não ter sido o desejado.