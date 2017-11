Com um golo e uma assistência, Diogo Gonçalves acabou por ser decisivo no triunfo (2-1) de Portugal sobre a Suíça, em jogo da fase de apuramento para o Europeu sub-21 que se disputou esta terça-feira em Paços de Ferreira. Ainda assim, o jovem jogador do Benfica preferiu destacar o coletivo."Foi importante marcar o golo, mas é de realçar a qualidade da equipa. Ganhámos 2-1, mas podíamos ter feito mais dois ou três golos. Permitimos o golo da Suíça, que relançou o jogo, mas creio que tivemos sempre o encontro controlado. Pensamos jogo a jogo, temos de encarar cada jogo como uma final", adiantou o avançado de 20 anos em declarações à CMTV.Diogo Gonçalves admitiu ainda que a exibição permite que regresse ao Benfica ainda mais motivado. "Claro, estas vitórias dão confiança não só coletivamente mas também individualmente. Mas, agora, o importante é continuar a trabalhar", concluiu.