Paulo Duarte pode conduzir hoje o Burkina Faso de novo a uma final da CAN, onde não marca presença desde a edição de 2013, quando perdeu frente à Costa do Marfim. Para tal, o técnico português, de 47 anos, terá de ultrapassar o favorito Egito, sete vezes campeão de África, e que tem em Salah, avançado da Roma que já passou pelo Chelsea de José Mourinho, a sua grande estrela e grande desequilibrador.Embora consciente do valor do adversário, orientado pelo argentino Héctor Cúper, Paulo Duarte não teme o craque egípcio e contra-ataca. "Têm é de perguntar ao treinador do Egito como é que ele vai parar o Bertrand Traoré. São duas estrelas e espero que a minha brilhe mais." Sobre o adversário de hoje e as suas qualidades, o português afirma: "É uma equipa forte que tem uma posse de bola negativa, para mim é negativa, porque é na sua zona defensiva, o que não nos interessa."O duelo promete até porque tanto o Burkina Faso como o Egito chegaram a esta meia-final sem uma derrota na prova.

Autor: Marco Martins