Os quatro últimos lugares de acesso ao Euro'2020 serão decididos num play-off, em março de 2020, que contará com as seleções provenientes da recém-criada Liga das Nações.A Liga das Nações é a mais recente competição da UEFA, prova que arranca a 6 de setembro de 2018 e que será uma espécie de Liga dos Campeões das federações-membro, com as 55 seleções a serem divididas em quatro ligas.Portugal é a atual campeã da Europa, fruto da vitória na final do Euro'2016 sobre a anfitriã França (1-0), tendo estado em todas as edições desde 1996: perdeu a final em 2004, em Lisboa (0-1 com a Grécia), e caiu duas vezes nas meias-finais (2000 e 2012) e outras tantas nos quartos de final (1996 e 2008).