Blerim Dzemaili é uma das traves mestras da Suíça, mas Vladimir Petkovic não deve utilizá-lo no sábado diante da Hungria. A razão é simples! O médio do Montreal Impact está ‘à bica’ e, como tal, se vir um amarelo em Basileia fica impedido de participar no duelo com Portugal, que se realiza 3ª feira na Luz. O selecionador pode prescindir ainda de Amir Mehmedi, atacante do Leverkusen, pelo mesmo motivo.

O médio do Montreal Impact não esconde a ansiedade que lhe provoca o aproximar da dupla jornada final da fase de qualificação para o Mundial. "Há um ano que andamos à espera dos jogos com a Hungria e Portugal. Não podemos pensar no desafio de Lisboa antes de domingo. Toda a gente nos tem falado da finalíssima de Lisboa, mas neste momento estamos apenas focados no duelo de Basileia. Temos de ser bem-sucedidos no sábado, pois esse jogo irá condicionar o de Lisboa. Estou certo que ninguém pensará em Portugal antes de tempo", diz Blerim Dzemaili.

Embolo motivadíssimo Breel Embolo mostra-se entusiasmado com a possibilidade de a Suíça carimbar, já na 3ª feira, o passaporte para o Mundial da Rússia. "É o jogo que pode coroar um ano excecional. Além disso, o adversário é o atual campeão da Europa. Como não sonhar com tal embate?", refere o avançado do Bayer Leverkusen. Vladimir Petkovic não pode contar para esta decisiva dupla jornada com o contributo do guarda-redes Roman Bürki e do médio Valon Behrami, ambos lesionados, mas tem nas suas fileiras o perigosíssimo benfiquista Haris Seferovic.

Autor: Nuno Pombo