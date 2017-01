Continuar a ler

UEFA: 16 vagasÁfrica: 9,5 vagasÁsia: 8,5 vagasConmebol: 6,5 vagasConcacaf: 6,5 vagasOceânia: 1 vagaO formato da competição será outra coisa a ser discutida. E as possibilidades são de dividir as 48 seleções em 16 grupos de três equipas. Os dois melhores de cada grupo qualificariam-se para a fase seguinte. Quem garantiu afoi uma fonte próxima da direção da entidade máxima do futebol mundial.As 32 seleções apuradas, disputariam um 'mata-mata', até à decisão. O objetivo é que o prazo de disputa não ultrapasse um mês.O aumento do número de seleções foi uma das promessas do então candidato e que foi eleito presidente da FIFA, Gianni Infantino.