O Egito ficou este sábado à distância de 1 ponto de assegurar o apuramento para os quartos-de-final da CAN'2017, graças a uma vitória pela margem mínima (1-0) diante do Uganda, num resultado que afasta estes últimos da corrida pelo apuramento. Abdallah Said, aos 89', fez o único golo da partida, deixando os faraós com 4 pontos, mais 3 do que o terceiro colocado Mali.Ora, na última jornada o Egito precisa apenas de um empate diante do (já apurado) Gana para se apurar, podendo até perder, mas neste caso terá de esperar que o Mali não bata o Uganda. De resto, caso o Egito perca por 1-0 e o Mali vença por 1-0, as duas equipas acabariam totalmente empatadas e, neste caso, o apuramento seria decidido... num sorteio.Consulte o direto do jogo e os resultados e marcadores

Autor: Fábio Lima