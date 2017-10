Amazing scenes as Mohamed Salah sends Egypt to the World Cup in the 95th minute.

O Egito fez história: ao vencer o Congo este domingo, por 2-1, à seleção comandada por Héctor Cúper garantiu um lugar no Mundial da Rússia, em 2018. Será a primeira participação dos africanos em 28 anos, a terceira em toda a sua história. Estiveram ambas as vezes em Itália, primeiro em 1934; depois em 1990.Mohamed Salah, avançado do Liverpool, foi o grande herói do Egito, ao apontar os dois golos da sua equipa: abriu o ativo aos 63', viu o Congo empatar aos 87', mas recolocou os faraós novamente na frente através da marcação de um penálti, ao quinto minuto de compensação da etapa final.Para além do Egito, na zona de qualificação africana só a Nigéria já confirmou presença no Mundial'2018.

Autor: Bruno Fernandes