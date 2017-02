Continuar a ler

Nos penáltis, Abdalla El Said começou por falhar para o Egito, mas os desperdícios do guarda-redes Koffi e do colega Traoré permitiram o triunfo da formação de Héctor Cúper (3-4).O Egito aguarda agora pelo desfecho do Camarões-Gana, agendado para quinta-feira, para conhecer o outro finalista.