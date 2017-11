Continuar a ler

A Itália falhou, pela primeira vez nos últimos 60 anos, o apuramento para o Mundial2018, ao ser eliminada no playoff pela Suécia, e é por isso que Carlo Tavecchio convocou uma reunião com todos os representantes da Federação para fazer uma análise aprofundada ao atual momento.O fracasso da seleção italiana, após o empate a 0-0 na segunda-feira com a seleção sueca, levou a questionar a continuidade de toda a liderança da FIGC, incluindo o presidente Carlo Tavecchio e do selecionador Gian Piero Ventura.Gian Piero Ventura, que lidera a seleção azzurri desde julho de 2016, ficou com pouca margem de manobra após o apuramento falhado, mas ainda não decidiu se irá renunciar ao cargo.Em toda a sua história, a Itália apenas perdeu a primeira edição do Mundial, em 1930, no Uruguai, quando não fez o seu registo para a competição, apesar de ter sido convidada, e na Suécia em 1958.A eliminação na segunda-feira também significou o fim de um ciclo para alguns símbolos da seleção, como Gianluigi Buffon, Daniele De Rossi e Andrea Barzagli, que eram os únicos campeões mundiais de 2006 ainda a permanecer na equipa.