E prosseguiu: "Precisamos de vencer o Irão para passarmos à próxima fase. Agora vamos recuperar os jogadores para que possamos continuar a jogar para vencer. Não será fácil, mas teremos que fazer o jogo das nossas vidas".



A seleção de Sub-20 encontra-se na terceira posição do grupo C, com 1 ponto e precisa de vencer o Irão para garantir o apuramento para os oitavos de final da competição. O encontro decisivo vai ter lugar no próximo sábado, às 9 horas.





Emílio Peixe esperava mais da partida desta quarta-feira frente à Costa Rica, que terminou com o empate a 1 golo . Após o encontro, o selecionador nacional afirmou que a equipa merecia sair do jogo com a vitória."Fizemos mais uma vez um bom jogo. Merecíamos ganhar. Criámos boas oportunidades e mostrámos boa organização, mas a equipa não conseguiu marcar os golos suficientes para ganhar. Estou contente com a minha equipa, com os meus jogadores, mas precisamos de marcar mais golos porque criámos muitas ocasiões para o fazer", referiu Emílio Peixe ao site da FPF.