Portuga l perdeu com a Zâmbia por 2- 1, na primeira jornada do Grupo C do Campeonato do Mundo de Sub-20, disputado em Jeju (Coreia do Sul) mas o selecionador nacional acredita que no próximo encontro tudo será diferente."Foi um jogo difícil para nós porque a Zâmbia tem uma equipa forte, competitiva e agressiva. No entanto, penso que jogámos bem. Tivemos algumas oportunidades para marcar e, quando não o fazemos a este nível, é difícil ganhar jogos. Fizemos um jogo melhor do que a Zâmbia, mas perdemo-lo. Eles tiveram poucas oportunidades e marcaram dois golos. É uma oportunidade para os meus jogadores crescerem no futuro", disse Emílio Peixe.O selecionador nacional acrescentou que a equipa vai reagir bem ao desaire. "Continuamos no nosso caminho e tentaremos ganhar a próxima partida. Sinto que os jogadores continuam confiantes. Perdemos um jogo, mas neste momento temos de nos focar na preparação do próximo", frisou.

Autor: Lusa