«A Bélgica jogou num campo de pastagem e nós não podemos jogar com água?»

Os Estados Unidos falharam o acesso ao Mundial'2018 e a primeira consequência desse facto surgiu esta sexta-feira, com a demissão de Bruce Arena do cargo de selecionador. Através do site oficial da Federação Norte-Americana, o técnico, de 66 anos, escreveu uma carta de despedida na qual assumiu a responsabilidade pelo fracasso na qualificação para a Rússia'2018, ainda que deixe claro que, ao assumir o cargo, em novembro, sabia a missão complexa que tinha pela frente."Todos os que estiveram envolvidos neste processo deram tudo o que tinham nos últimos onze meses e, no final de contas, não chegou. Não há desculpas. Não fizemos o nosso trabalho e aceito as responsabilidades", garantiu o treinador, que mesmo assim deixa claro que mantem a "confiança nos jogadores e treinadores norte-americanos".Os Estados Unidos, recorde-se, acabaram a zona norte e centro americana de apuramento para o Mundial'2018 no quinto posto, falhando o apuramento por 1 ponto. Na última ronda, onde esse ponto acabaria por bastar, os yankees perderam em Trinidade e Tobago por 2-1.

Autor: Fábio Lima