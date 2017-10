Continuar a ler

Lista das 32 cidades selecionadas



Estados Unidos: Atlanta, Miami, Baltimore, Minneapolis, Boston, Nashville, Charlotte, New York, Cincinnati, Orlando, Chicago, Filadélfia, Dallas, Phoenix, Denver, Salt Lake City, Detroit, San Francisco, Houston, Seattle, Kansas City, Tampa, Las Vegas, Washington DC e Los Angeles.



Canadá: Edmonton, Montreal, Toronto e Vancouver.



México: Guadalaraja, Cidade do México e Monterrey. Estados Unidos: Atlanta, Miami, Baltimore, Minneapolis, Boston, Nashville, Charlotte, New York, Cincinnati, Orlando, Chicago, Filadélfia, Dallas, Phoenix, Denver, Salt Lake City, Detroit, San Francisco, Houston, Seattle, Kansas City, Tampa, Las Vegas, Washington DC e Los Angeles.Canadá: Edmonton, Montreal, Toronto e Vancouver.México: Guadalaraja, Cidade do México e Monterrey.

A candidatura conjunta dos Estados Unidos, Canadá e México anunciou esta quarta-feira uma lista de 32 cidades que podem vir a receber jogos no Mundial'2026. Depois de terem recebido um total de 41 propostas, foram escolhidas um total de 25 localidades dos Estados Unidos, quatro do Canadá e três do México.Recorde-se que o Mundial de 2026 contará com a participação de 48 seleções, o que levará a um aumento do número de cidades sede para os encontros da competição. Além da candidatura conjunta dos três países norte-americanos, há apenas uma outra: a de Marrocos.