Com o 2.º e o 7.º classificados separados por apenas quatro pontos, vai ser quase obrigatório ter uma calculadora à mão para acompanhar a derradeira jornada da fase de qualificação da América do Sul, que se disputa na noite desta terça-feira (00h30 em Portugal continental).



Um dos jogos mais aguardados disputa-se no Peru, com a Colômbia a não querer desperdiçar a hipótese de confirmar o apuramento para a Rússia - para já, os cafeteros ocupam o 4.º posto, apenas mais um do que os peruanos e a Argentina, sendo que só os quatro primeiros se apuram diretamente (o líder Brasil já está qualificado) e o 5.º classificado irá ao playoff.

